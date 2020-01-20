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Dünya

Gazprom'un Avrupa'daki bazı varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı

Rus enerji şirketi Gazprom'a, Naftogaz'a Tahkim Enstitüsü'nün kararına rağmen ödeme yapmaması üzerine İngiltere, Galler, Lüksemburg ve Hollanda’daki varlıklarına uygulanan tedbir, şirketin 2,9 milyar dolarlık ödemesinin ardından kaldırıldı.

Emre Gürkan Abay   | 20.01.2020
Gazprom'un Avrupa'daki bazı varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'a, Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'a Tahkim Enstitüsü'nün kararına rağmen ödeme yapmaması üzerine İngiltere, Galler, Lüksemburg ve Hollanda’daki varlıklarına uygulanan tedbir, şirketin 2,9 milyar dolarlık ödemesinin ardından kaldırıldı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle şirketin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde dondurulan varlıklarına yönelik tedbirin kaldırıldığı belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbiri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü, Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,9 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Gazprom’un karara rağmen ödeme yapmaması sonucu şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına tedbir getirilmişti.

Gazprom ve Naftogaz uzun süre devam eden müzakereler sonucunda 2019’un sonunda anlaşmaya varmış, Gazprom, Ukraynalı şirkete 2,9 milyar dolar ödeme yapmıştı.

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