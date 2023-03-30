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Dünya

Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu

Fransa'da polisin, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterileri çeken Arap kökenli kameramana "evine dön" diyerek göz yaşartıcı gaz sıktığı ve gazetecilik faaliyetini engellemeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Alaattin Doğru  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Ankara

Loopsider adlı görüntülü sosyal medya haber platformu, kameramanları Amar Taoualit'in, 16 Mart'ta Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterileri çekerken çevik kuvvet ekiplerince engellendiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre, Taoualit, bir grup göstericiyi köşeye sıkıştıran polisleri çekerken, polis ekipleri ise ona geri çekilmesini için baskı yapıyor. Kameraman, "Çalışıyorum, ben gazeteciyim, gazetecilere mi saldırıyorsunuz? Basın kartım var, şu an çekim yapıyorum, dikkatli olun bu internette olacak." demesine rağmen polisler, "Evine dön. Kaybol" diyerek, Taoualit'in doğrudan yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıyor.

Basın kartını göstermesine rağmen polis ısrarla ikinci defa göz yaşartıcı gaz sıktığı Amar Taoualit'i, alandan uzaklaştırarak görüntü çekmesini engelliyor.

Amar Taoualit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolumdaki basın yazılı banda rağmen ve polisin işini yapmasını engellemeyecek bir noktada durmama rağmen, sebepsiz yere gaz sıkıldı ve gazeteci olarak işimi yapmam engellendi." ifadelerini kullandı.

Görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.

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