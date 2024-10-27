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Dünya

Fransız hükümeti protestoların sıçradığı kolonisi Guadeloupe'ta da sokağa çıkma yasağı uyguluyor

Fransız hükümeti, Karayipler'deki sömürgesi Martinik'in ardından hayat pahalılığına karşı protestoların sıçradığı komşu koloni Guadeloupe'ta da uygulamaya koyduğu gece saatlerinde sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldı.

Şeyma Yiğit  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Fransız hükümeti protestoların sıçradığı kolonisi Guadeloupe'ta da sokağa çıkma yasağı uyguluyor

Ankara

France 24'ün haberine göre, Karayipler'deki Fransız sömürgelerinde hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor.

Fransız hükümeti, Martinik'te yaklaşık 2 aydır süren protestoların komşu koloni Guadeloupe'a da sıçraması üzerine 25 Ekim'de uygulamaya başladığı gece saatlerinde sokağa çıkma yasağını sürdüreceğini bildirdi.

Öte yandan Guadeloupe'ta, 25 Ekim'de başlayan elektrik kesintisi ada genelinde etkili oldu.

EDF elektrik şirketi, 380 bin kişinin etkilendiği kesintinin 3'te 2 oranında giderildiğini belirtirken, Fransız hükümeti kesintiden greve giden işçileri sorumlu tuttu.

Martinik'te eylemler bastırılmaya çalışılıyor

Fransız hükümeti, ana karadan yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıktaki Martinik'te halkın gıda fiyatlarının düşürülmesine ilişkin taleplerin karşılanmaması nedeniyle başlayan eylemleri bastırmayı sürdürüyor.

Fransız hükümetinin adadaki temsilci Martinik Valiliğinin, 00.00-05.00 saatlerinde ada genelinde uyguladığı sokağa çıkma yasağı 2 haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerini 23 Eylül'de adaya sevk etmişti.

Adada, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetmişti, gözaltına alınanların sayısı 140'a yükselmişti.

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