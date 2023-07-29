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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Dünya

Fransa'nın Var bölgesinde yüksek yangın riski nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde, kavurucu sıcaklıkların "çok yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "kırmızı alarm" verildi.

Alaattin Doğru  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Fransa'nın Var bölgesinde yüksek yangın riski nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Ankara

Fransız Meteoroloji İdaresi, Var bölgesinde yarın için "çok yüksek yangın riski" oluşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıyla, mevsim normallerinin çok üzerinde olan hava sıcaklıklarının orman yangınlarına yol açma ve alevlerin yayılma riski taşıması nedeniyle bölgede "kırmızı alarm" durumuna geçildi.

Ayrıca Bouches-du-Rhone bölgesinde bir alt tehlike seviyesi "turuncu alarm" verilirken, Aude, Herault, le Gard, Aveyron, Ardeche, Drome, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Haute-Corse, Corse-du-Sud bölgelerinde de yangın riskine karşı temkinli olunması istendi.

Öte yandan, bölgede Haute-Corse, Nice dahil birçok yerde başlayan irili ufaklı yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.​​​​​​

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