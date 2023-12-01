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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'nın Nice kentinde "Gazze'de barış" talebiyle yarın yapılması planlanan gösteri yasaklandı

Fransa'de Nice kentinin bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması talebiyle yarın kentte düzenlenmesi planlanan gösteriye, "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasak getirdi.

Esra Taşkın  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Fransa'nın Nice kentinde "Gazze'de barış" talebiyle yarın yapılması planlanan gösteri yasaklandı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Paris

Alpes-Maritimes Valiliği, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nice'te yarın Gazze'de barış sağlanması amacıyla 06 Topluluğu'nun organizatörlüğünde yapılması beklenen gösteriyi yasakladığını duyurdu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlarla bağlantılı olarak Fransa topraklarında gerginliğin arttığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler arasında adil ve kalıcı barış" istediğini ifade eden gösterinin organizatörlerinin, sadece Filistin halkını desteklemeyi amaçladığı yorumuna yer verilirken, gösterinin "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, Nice'de 26 Kasım'da Gazze'de barış sağlanması talebiyle düzenlenen gösteride "İsrail sömürgeci, terörist, suçlu ve apartheid rejimi" ve "Soykırımı durdurun, ırkçı İsrail devletini boykot edin" yazılı afişlerin bir heykele yapıştırıldığı belirtildi.

06 Topluluğu, yarın, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle Nice'te gösteri düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.

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