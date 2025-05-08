Cezayir İçişleri Bakanı: Fransa, ülkemizdeki sömürge suçlarını kaçınılmaz olarak kabul edecek
Cezayir İçişleri Bakanı Brahim Merad, Fransa'nın ülkesinde işlediği sömürge suçlarını kaçınılmaz olarak kabul edeceğini söyledi.
Cezayir
İçişleri Bakanı Merad, 8 Mayıs 1945 katliamının 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi etkinlikler sırasında yerel basına açıklamalarda bulundu.
Cezayirli Bakan Merad, Fransız ve Cezayirli tarihçilerin, Cezayir’de işlenen sömürge dönemi (1830-1962) suçlarının, dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri görülmediği sonucuna vardığını ifade etti.
Merad, açıklamasında, "8 Mayıs 1945'te işlenen iğrenç cinayetler, 1 Kasım 1954 Devrimi'nin patlak vermesini hızlandıran etkenlerden biriydi. Fransa, ülkemizdeki sömürge suçlarını kaçınılmaz olarak kabul edecek." ifadelerini kullandı.
Fransa'nın katliamları karşısında Cezayir'deki tüm silahlı birliklerin birleştiğine işaret eden Merad, "sömürgeci ülkenin alnında kara bir leke olarak kalması için yaşananların anılmaya devam etmesi gerektiğini" anlattı.
Fransız sömürge yönetiminin o dönemde Cezayirlilere yönelik gerçekleştirdiği şeyin "benzersiz bir kitlesel katliam" olduğunun altını çizen Merad, bunun Cezayir insanına yönelik gerçek bir soykırım olduğunu ifade etti.
Cezayirli yetkililere göre, 2. Dünya Savaşı’nda Fransa’ya destek veren ve sonrasında barışçıl şekilde bağımsızlık isteyen 45 bin Cezayirli, bu katliamlar sırasında Fransa tarafından öldürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.