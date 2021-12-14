Dolar
14.39
Euro
16.24
Altın
1,774.05
ETH/USDT
3,786.70
BTC/USDT
46,951.00
BIST 100
2,157.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın Beauvais kentindeki caminin kapatılması için yasal süreç başlatıldı

Fransa'nın Beauvais kentindeki caminin "radikal içerikli vaazlar" verildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Yusuf Özcan   | 14.12.2021
Fransa'nın Beauvais kentindeki caminin kapatılması için yasal süreç başlatıldı

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews kanalında yaptığı açıklamada, Beauvais'deki Bilal Camisi'nde "radikal içerikli vaazlar" verildiğini, "Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere" karşı mücadele edildiğini öne sürdü.

Drmanin, caminin kapatılması için yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.

Fransız basınındaki haberlerde, Oise Valiliğinin Bilal Camisinin 6 aylığına kapatılacağını cami yetkililerine bildirdiği belirtildi.

Caminin avukatı Samim Bolaky, yaptığı açıklamada, "İmam, kendisine sorulan soruyla ilgili mensup olduğu dinin bu konudaki görüşünü paylaşıyor. Soru şuydu, dinde eşcinselliğe izin veriliyor mu?" ifadesini kullandı.

Caminin kapatılması kararının "orantısız" olduğunu ve Beauvais'deki Müslüman toplumunun cezalandırıldığını dile getiren Bolaby, bu karara itiraz edeceklerini söyledi.

Fransa'nın Allonnes kentinde 25 Ekim'de Darmanin'in talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı.

Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını kaydetmişti.

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu
DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek
Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi
Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Benzer haberler

Macron'un eski yakın koruması Benalla yolsuzluktan gözaltına alındı

Macron'un eski yakın koruması Benalla yolsuzluktan gözaltına alındı

Fransa'nın Beauvais kentindeki caminin kapatılması için yasal süreç başlatıldı

Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi

Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı

Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Manş Denizi'nde göçmen krizi aşılamıyor

Manş Denizi'nde göçmen krizi aşılamıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık