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Dünya

Fransa'da öğrenciler emeklilik reformunu protesto için üniversite girişini masalarla kapattı

Fransa'da Rennes 2 Üniversitesi öğrencileri tartışmalı emeklilik reformunu protesto için üniversite binasının girişini masa ve sandalyelerle kapattı.

Alaattin Doğru   | 06.02.2023
Fransa'da öğrenciler emeklilik reformunu protesto için üniversite girişini masalarla kapattı

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, solcu milletvekili Louis Boyard, Rennes 2 Üniversitesinde 1000'den fazla öğrencinin hazır bulunduğu bina girişinde "gençliğin isyanı" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

22 yaşındaki Fransız milletvekilinin öğrencilerin karşı karşıya bulunduğu maddi imkansızlıkları ele aldığı toplantı sonrası öğrenciler, sendikalarının da çağrısıyla emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reformu protesto etmek için dersleri boykot kararı aldı.

Öğrenciler, dersliklerden çıkardıkları masa ve sandalyeleri binanın önüne dizerek girişi kapattı.

Öğrenciler için 3-5 et parçası serpiştirilmiş sandviç

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin elden ele masa ve sandalyeleri dışarıya taşıyarak bina girişinde barikat oluşturdukları görülüyor.

Üniversitenin girişine "64 yaşında emekliliğe hayır" yazılı çok sayıda afiş de asıldı.

Diğer yandan genç milletvekili Boyard, Twitter hesabından az etli bir sandviçi paylaşarak, "Ne ayıp! İşte öğrencilere reva görülen 'tavuklu sandviçler", yani Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından tanıtılan indirimli yemekler bu mu? Neredeyse sadece ekmek. Sonra öğrencileri şikayet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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