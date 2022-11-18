Fransa'da ocakta vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Fransa'daki Elektrik İletim Şebekesinin (RTE), Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabileceği belirtildi.
Paris
Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, RTE, kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği kaydedildi.
Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.