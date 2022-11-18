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Dünya

Fransa'da ocakta vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir

Fransa'daki Elektrik İletim Şebekesinin (RTE), Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabileceği belirtildi.

Esra Taşkın   | 18.11.2022
Fransa'da ocakta vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir

Paris

Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, RTE, kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği kaydedildi.

Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu aktarıldı.

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