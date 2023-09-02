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Dünya

Fransa'da milyonları sokağa döken tartışmalı emeklilik reformu yürürlüğe girdi

Fransa'da aylarca kitlesel protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu yürürlüğe girdi.

Esra Taşkın  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Fransa'da milyonları sokağa döken tartışmalı emeklilik reformu yürürlüğe girdi

Paris

Reformun uygulanması için gerekli çok sayıda kararname yaz aylarında Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ülkede aylarca süren ve milyonlarca kişinin katıldığı gösterilere yol açan emeklilik reformu yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren emeklilik yaşı 2030'a kadar her yıl 3 ay yükselecek ve kademeli olarak 62'den 64'e çıkacak. En düşük emeklilik maaşı ayda 1200 avro oldu.

Emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 2027'de 43 yıl prim ödemiş olmak gerekecek.

21 yaşından önce çalışmaya başlayanlar veya engelli vatandaşlar, emekliliğe daha erken ayrılabilecek.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde düzenlenen reform karşıtı protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak 15 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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