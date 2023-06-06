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Dünya

Fransa'da "Lafarge'ın fabrikasını tahrip ettiği" şüphesiyle en az 15 kişi gözaltına alındı

Fransa'da geçen yılki gösteriler sırasında çimento şirketi Lafarge'ın fabrikasına zarar verdiği gerekçesiyle en az 15 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Fransa'da "Lafarge'ın fabrikasını tahrip ettiği" şüphesiyle en az 15 kişi gözaltına alındı

Ile-de-France

Fransız basınındaki habere göre, dün farklı evlerde aramalar yapan polis, Lafarge'ın fabrikasına zarar verdiği şüphesiyle Toulouse kenti civarında en az 15 kişiyi yakaladı.

Farklı karakollarda bulunan şüphelilerin gözaltı süresinin 96 saati bulabileceği öğrenildi.

Aralık 2022'de, 200 kadar beyaz önlük giyen çevreci aktivist, Bouc-Bel-Air kentindeki Lafarge'a ait La Malle fabrikasına zarar vermişti.

Olayda, fabrikanın bazı iş makineleri yakılmış, kabloları çekiç veya baltayla kesilmiş, çimento torbaları da yırtılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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