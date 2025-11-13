Dolar
Dünya

Fransız hükümetine göre 2015 saldırılarının yıl dönümünde ülkedeki terör tehdidi "hala çok yüksek" seviyede

Fransa’nın başkenti Paris ve yakın banliyösü Saint-Denis'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının yıl dönümünde hükümet, ülkedeki terör tehdidinin "hala çok yüksek" seviyede olduğunu açıkladı.

Şeyma Yiğit  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Ankara

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, BFMTV’de katıldığı programda ülke genelinde bu yıl içinde 6 terör saldırısı yapıldığını söyledi.

Saldırılara ilişkin detay vermeyen Nunez, başkent Paris ve yakın banliyösü Saint-Denis'te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından 10 yıl sonra ülkede tehdidin "hala çok yüksek" olduğunu belirtti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da RTL kanalında katıldığı programda, "13 Kasım hayatımızı değiştirdi." diye konuştu. Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 10 yıl önce saldırıların hedefi olan noktalara ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu.

Bu arada, Fransa İslam Konseyinden (CFCM) 2015 terör saldırılarının yıl dönümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada "13 Kasım 2015’te, ulusumuz tarifsiz bir vahşetin hedefi olmuş, yüreğimizin tam ortasından terör saldırılarıyla vurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "insanlık dışı suçların, faillerinin, suç ortaklarının ve (bunlara) ilham verenlerin hiç tereddüt edilmeden lanetlendiği" vurgulandı.

Başkent Paris ve Saint-Denis kentinde 13 Kasım 2015'te terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır 400'den fazla kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

