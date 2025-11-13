Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Hatay
Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.