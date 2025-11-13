Dolar
42.25
Euro
49.28
Altın
4,148.56
ETH/USDT
3,207.70
BTC/USDT
98,464.00
BIST 100
10,628.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Gündem

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Ali Kemal Zerenli  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

Hatay

Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Benzer haberler

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji yatırımlarını 2030'a kadar 3 katına çıkaracak

Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başında

Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet