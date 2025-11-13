Dolar
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ziyaretine ilişkin, "Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek, işbirliğimiz her alanda, her platformda daha da derinleşerek devam edecektir." dedi.

Abdullah Sarica  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ziyaretine ilişkin, "Bugün yapılan görüşmeler ilişkilerimizi geleceğe taşırken, ortak hedeflerimiz konusunda güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek, işbirliğimiz her alanda, her platformda daha da derinleşerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün huzur, güvenlik ve refahını her zaman milli bir mesele olarak gördüğünü, Kıbrıs davasını kararlılıkla savunmayı devlet politikası haline getirdiğini vurgulayan Duran, "Kıbrıs, bizim için tarihin, mücadelenin ve kader ortaklığının yoğurduğu milli bir davamızdır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, Türkiye'nin gönlünde derin bir yer edinmiş, bu bağ yıllar geçtikçe daha da güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ada'da barış, istikrar ve adil bir çözüm için verilen desteğin, Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağının ne kadar sağlam olduğunu her fırsatta gösterdiğine işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan görüşmeler de ilişkilerimizi geleceğe taşırken, ortak hedeflerimiz konusunda güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek, işbirliğimiz her alanda, her platformda daha da derinleşerek devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugün ifade ettikleri üzere, 'Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Ada'daki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün mümkün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz. Ana vatan ve garantör olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.'"

