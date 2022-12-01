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Dünya

Fransa'da kışın şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilemeyebilir

Fransa'da, kış aylarında şebekeye aşırı yüklenme olması durumunda bazı yerlerde birkaç saat elektrik kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

Esra Taşkın   | 01.12.2022
Fransa'da kışın şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilemeyebilir

Paris

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı.

Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.

Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği "blackout" riskini göze alamayacakları aktardı. Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi.

Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.

Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacağını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ve elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacak.

Fransa'da 56 nükleer santralden 26'sı bakım nedeniyle kapalı.



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