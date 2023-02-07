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Fransa'da kendilerini darbeden polislere şiddetten ifadeye çağrılan iki başörtülü kadın hakkını arıyor

Üniversite öğrencisi Myriam, "Avukatımız vazgeçmiyor, hukuk mücadelesini sürdürecek." dedi.

Esra Taşkın   | 07.02.2023
Fransa'da kendilerini darbeden polislere şiddetten ifadeye çağrılan iki başörtülü kadın hakkını arıyor

Paris

Fransa'da geçen yıl sokak ortasında polislerce darbedilen ancak polislere şiddet uygulamak ve karşı koymaktan emniyete ifade vermeye çağrılan Myriam ve Maryam isimli başörtülü iki kadın, haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Asnieres-sur-Seine kentinde 14 Nisan 2022'de Fransız polisinin yol ortasında dakikalarca darbettiği ve olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya ve yerel basında gündem olan Fransız vatandaşı 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Myriam ve 25 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Maryam, olay anını ve ifade vermeye emniyete çağrılmalarını AA muhabirine anlattı.

Myriam, söz konusu tarihte işten sonra alışverişe gitmek üzere Clichy Köprüsü'nün altındaki yaya geçidinden geçerken süratle gelen bir polis arabasının kendisi ve arkadaşı Maryam’a az kalsın çarpacağını ifade etti.

Polislerin kendilerine neredeyse isyan ederek tepki göstermesi üzerine, yayalar için yeşil ışığın yandığını polislere işaret ettiğini söyleyen Myriam, "Yeşil olduğu için ve (yaya geçidini) geçtiğim sırada onları görmediğim için geçme hakkına sahiptim." dedi.

Myriam, bu sırada arkadan kendilerine seslenildiğini duyduklarını anlatarak polisin kendileriyle konuşmak istediğini düşünerek yanına gittiklerini belirtti.

"Polis tüm öfkesini benden çıkardı"

Aracından inen bir polisin Maryam ve kendisinin kolunu tutuğunu ifade eden Myriam, "Bu sırada polis yüzüme vurmaya başladı ve tüm öfkesini benden çıkardı." diyerek bu durumdan kurtulmanın tek yolunun bağırmak olduğunu düşündüğünü ve bağırdığını söyledi.

Myriam, çevredekilerin yardımlarına koştuğunu ve polislere "Kadınları dövemezsiniz." diyerek sakin olmaya çağırdıklarını belirtti.

Olanları kaydeden bir kadın sürücünün bunu polislere bağırarak söylediğini dile getiren Myriam, polisin bunu duyduğu anda yüzünün değiştiğini vurguladı.

"Camiye sığındık"

Myriam, "Camiye sığınmaya gittik, huzur içinde olabileceğimiz tek yer diye düşündük. Polislerin geleceğinden korktuk." diye konuştu.

"Ağzımda kan vardı" diyen Myriam, olayın ertesi günü hastaneye gittiğini anlattı.

Myriam, söz konusu polisleri şikayet ettiklerini fakat birkaç ay önce takipsizlik kararı verildiğini belirterek "Avukatımız vazgeçmiyor, hukuk mücadelesini sürdürecek." dedi.

Maryam da aracından inen bir polisin kolunu sert bir şekilde tuttuğunu, Myriam'a vurmaya devam ettiğini söyleyerek "O sırada kendi kendime 'polisi aramam gerek' dedim ancak karşımdaki polisti." ifadesini kullandı.

Sağlık sorunları ve kalp rahatsızlıkları olduğunu söylemesine rağmen bir polisin kendisini ittiği için bilincini kaybettiğini vurgulayan Maryam, "Son gördüğüm şey, yerde ağlayan arkadaşımdı." dedi.

Maryam, çevredeki insanların yardımlarına koşmasıyla ilgili, "Onlar olmasaydı, hayatta olur muyduk bilmiyorum." diye konuştu.

Polisin kaydedildiğini öğrendiğinde davranışını değiştirdiğini belirten Maryam, polisin başka birine dönüştüğünü vurguladı.

Maryam, polisin kendilerine bunun bir "polis kontrolü" olduğunu belirtmediğini, bunu sonradan öğrendiklerini söyledi.

Saldırının "ırkçı" nitelik taşıdığını ve bir polisin arkadaşı Myriam'ın başörtüsünü çekmek istediğini anlatan Maryam, arkadaşının başörtüsü çıkmasın diye tuttuğu anın olay sırasında çekilen görüntülere yansıdığını kaydetti.

Maryam, mağdur olmalarına rağmen polislere şiddet uygulamak ve karşı koymaktan emniyete ifadeye çağrıldıklarını söyledi. Bu durumu, "Fransız adaletinden gelen hançer darbesi" olarak yorumlayan Maryam, "Rol değiştiriliyor, saldıran mağdur, mağdur saldıran oluyor." şeklinde konuştu.

Adli süreç

Myriam ve Maryam, geçen yıl yaşanan olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Nanterre Savcılığı Mayıs 2022'de polislere soruşturma açmıştı.

Savcılık, Eylül 2022'de genç kızların "kamu mensuplarının kasıtlı şiddet uyguladığına" ilişkin suç duyurularını takipsizlikle sonuçlandırmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

Genç kızlar, polislere şiddet uygulamak ve karşı koymaktan ifade vermek üzere bugün emniyete gidecek.


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