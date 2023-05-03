Dolar
19.47
Euro
21.51
Altın
2,023.85
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,485.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti

Fransa'da, belirli alanlarda hürriyetten mahrum bırakılma hadiselerini denetleyen Hürriyetler Resmi Denetleyicisi Dominique Simonnot, Paris'te protestolarda gözaltına alınanların haklarının ihlal edildiğini bildirdi.

Esra Taşkın  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Simonnot,17 Nisan'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e gönderdiği emeklilik reformu karşıtı göstericilerin gözaltına alınmasıyla ilgili mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Mektupta Simonnot, emeklilik reformuna karşı düzenlenen protestolarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Çalıştığı kurumun denetçilerinin 24-25 Mart'ta bu protestolar kapsamında gözaltına alınan göstericilerin Paris'te tutulduğu 9 karakola ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Simonnot, bu göstericilerin haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini aktardı.

Simonnot, bunların çoğunun keyfi gözaltılar olduğuna işaret ederek, Fransız polisinin çok sayıda önlem amaçlı gözaltı yaptığını belirtti.

Simonnot, gözaltına alınan protestocular hakkındaki süreçlerin yüzde 80'inin takipsizlikle sonuçlandığını kaydetti.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez: Terör yuvaları yerle bir edildi, şimdi oralarda petrol buluyoruz
Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem
Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
İZDENİZ AŞ'de toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamamasına, gemi düdükleriyle tepki

Benzer haberler

Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti

Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti

Fransa'da Anayasa Konseyinden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret

Europol'ün internetten uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyonunda 288 kişi gözaltına alındı

Fransa'da emeklilik reformunun 2030'a kadar 17 milyar avro tasarruf sağlayacağı belirtildi

Fransa'da emeklilik reformunun 2030'a kadar 17 milyar avro tasarruf sağlayacağı belirtildi
İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Fransa'da muhabirlerin polis şiddetine hedef olmasını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Fransa'da muhabirlerin polis şiddetine hedef olmasını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet