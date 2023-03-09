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Dünya

Fransa'da grevdeki işçiler, 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yapılacağı köy ve stadın elektriğini kesti

Emeklilik reformuna tepki için greve giden işçiler, perşembe gününü ise "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Alaattin Doğru  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Fransa'da grevdeki işçiler, 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yapılacağı köy ve stadın elektriğini kesti Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Ankara

Fransa'da işçiler, emeklilik reformuna tepki için 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak köyün şantiyesi ile başkent Paris'teki Stade de France'ın elektriğini kesti.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, enerji sektörü çalışanları grevler kapsamında ülke genelinde elektrik santrallerini bastı.

İşçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 döneminde 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği ve çalışmaların devam ettiği köyün şantiyesi ile Stade De France'ın enerji akışını kesti.

Çevredeki alışveriş merkezlerinin de elektriğini kesen işçiler, perşembe gününü "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Olayın medyaya yansıması üzerine güvenlik güçleri, elektrik santrallerine giderek işçilerin alanı terk etmelerini istedi.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Senato, reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini bu gece kabul etmişti.

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