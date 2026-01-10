Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,099.80
BTC/USDT
90,834.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Esra Taşkın  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransa

Ülke genelinde 8-9 Ocak'ta etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı on binlerce hanede sürüyor.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'ten yapılan açıklamaya göre, Goretti Fırtınası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan 380 bin hanenin dörtte üçünden fazlasında bu sorun çözüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkede Manş, Calvados, Seine-Maritime, Eure ve Orne vilayetlerinde toplam 92 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Enedis ekipleri, elektriğin tüm hanelere yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Goretti Fırtınası ayrıca, elektrik üretimi üzerinde de etkilere neden oldu.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransız elektrik şirketi Electricite de France (EDF), 8 Ocak gecesinden bu yana Flamanville Nükleer Santrali'nin reaktörlerinde elektrik üretmiyor.

Fransa'da 8 Ocak gecesi saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, kuzeyde yer alan Normandiya bölgesindeki Gatteville köyünde 213 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransa'da hükümetin düşmesi ihtimaline karşı erken genel seçim hazırlığı talimatı

Fransız polisinin tarım sendikası sözcülerine yönelik sert müdahalesi tepki çekti

VEDAŞ'ın fedakar çalışanı, 30 yıldır karlı dağlarda elektrik arızalarını gideriyor

VEDAŞ'ın fedakar çalışanı, 30 yıldır karlı dağlarda elektrik arızalarını gideriyor
Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 320 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 320 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor
Fransa'da ırkçı söylemin hedefi olan Eyüp Sultan Camisi'ne kısa sürede 50 bin avro bağış yapıldı

Fransa'da ırkçı söylemin hedefi olan Eyüp Sultan Camisi'ne kısa sürede 50 bin avro bağış yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet