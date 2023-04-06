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Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı

Fransa'da Paris ve Marsilya başta olmak üzere 370 noktada düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 111 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 06.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Ibrahim Ezzat/AA

Paris

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde hükümetin emeklilik reformuna karşı eğitim, enerji, ulaşım sektörleri çalışanları greve gitti.

Başkent Paris ve Marsilya başta olmak üzere ülkede 370 noktada emeklilik karşıtı gösteri düzenlendi.

Paris'teki gösteride gergin anlar

Paris'teki gösteride polis ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Gösteriye eski cumhurbaşkanı adayı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Jean-Luc Melenchon da katıldı.

Göstericiler, ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kafasının bir geri dönüşüm çöp bidonunun içinde olduğu maketi taşıdı.

Kortej Montparnasse Bulvarı üzerindeki Macron'la özdeşleştirilen "La Rotonde" isimli restoranın önüne geldiğinde, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyetini bu restoranda kutlamıştı.

Polis, taş yağmuruna tutuldu

Paris'te bazı göstericiler polise çok sayıda kaldırım taşı ve paintball boya topu fırlattı, bir bankanın ve bir mağazanın camlarını kırdı ve çok sayıda kamu malını ateşe verdi. Polis protestoculara göz yaşartıcı biber ve plastik mermiyle müdahale etti.

Paris'teki gösteride yaralanan protestocular oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde şimdiye kadar 154 güvenlik gücünün yaralandığını ve 111 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sendikalar, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Fransızları 13 Nisan'da tekrar sokağa inmeye ve greve gitmeye çağırdı.

Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre Fransa genelinde gösterilere 570 bin kişi katıldı.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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