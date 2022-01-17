Dolar
13.45
Euro
15.34
Altın
1,819.58
ETH/USDT
3,216.60
BTC/USDT
42,235.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'göçmenlere karşı nefreti körükleme' cezası

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Yusuf Özcan   | 17.01.2022
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'göçmenlere karşı nefreti körükleme' cezası Fotoğraf: Francois Pauletto/AA

Paris

Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2020'de Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour suçlu bulundu.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Zemmour'a, nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezası verdi.

Aşırı sağcı adayın avukatı Olivier Pardo, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Zemmour ise mahkemenin kararını "ideolojik ve saçma" olarak nitelendirdi.

Davaya insan hakları alanında çalışma yapan yaklaşık 30 dernek ile 20 kadar bölge meclisi üyesi taraf olmuştu.

10 Nisan'da ilk turu düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklayan Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak öne çıkıyor.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırılmıştı.

Zemmour, seçim için adaylığını duyurduktan sonra 31 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'göçmenlere karşı nefreti körükleme' cezası

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'göçmenlere karşı nefreti körükleme' cezası

Novak Djokovic, Fransa Açık'a da katılamayabilir

Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık
2021'den 2022'ye Macron Fransa'sı

2021'den 2022'ye Macron Fransa'sı
Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi