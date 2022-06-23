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Dünya

Fransa'da bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı

Fransa'da sosyal medyada dolaşan görüntüde ülkenin kuzeyindeki bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan 23 yaşındaki gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Esra Taşkın   | 23.06.2022
Fransa'da bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı

Paris

La Voix Du Nord yerel gazetesinin haberine göre, salı günü sosyal medyada dolaşan görüntüde bir kişi Lille Sud Camisini çekerek, "Burası cami. Küçük bir cami, ancak cuma günleri çok kalabalık, yaklaşık 20 insanı öldürmenin bir yolu var.” ifadesini kullanıyor.

Görüntüde konuşan kişi caminin önünde Müslüman olup olmadığına bakacağını, hepsini öldüreceğini ve daha önce hiç bu kadar kararlı olmadığını söylüyor.

Lille Savcılığı, söz konusu gencin, "bir dine mensup bir grubu öldürmekle tehdit etmek ve terör eylemi propagandası yapmak" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındığını aktardı.

Savcılık, gencin söz konusu görüntüde cami cemaatine yönelik tehditleri sarf eden kişi olduğunu kabul ettiğini, bunu alkolün etkisiyle yaptığını savunduğunu belirtti. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da, Lille kentindeki bir caminin "ciddi tehditlerin" hedefi olduğunu ve talimatı üzerine caminin polislerce güvenlik altına alındığını belirtti.

Bu arada, söz konusu görüntü ilgili kurumlara yapılan başvurular sonucu sosyal medyadan kaldırıldı.

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