Dolar
41.04
Euro
48.02
Altın
3,406.00
ETH/USDT
4,591.10
BTC/USDT
112,810.00
BIST 100
11,411.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Dünya

Fransa'da 2 binden fazla çocuk evsiz

Fransa'daki evsiz çocukların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2 bin 159 oldu.

Esra Taşkın  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Fransa'da 2 binden fazla çocuk evsiz

Paris

Ülkedeki yabancıların haklarını savunan 1000'e yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki evsiz çocukların sayısı 2 bini aştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransa'da bir önceki yıla göre sokakta yaşayan çocukların sayısı yüzde 6 artarak 2 bin 159'a ulaştı.

Bunların 503'ünü 3 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Bu sayı, yalnızca barınma talebi için acil yardım hattı 115'i arayan ailelerin çocuklarını kapsıyor.

Kurumların verdiği bu veriler, çocuk yaştaki düzensiz göçmenler ve aileleriyle derme çatma barınaklarda veya gecekondularda kalan çocukların sayısını içermiyor.

Paris hükümetinin 2022'de "sokakta tek bir çocuğun bile kalmayacağı" vaadi sonrası sokakta kalan çocukların sayısı yüzde 30 arttı.

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, "Her yıl sokakta uyuyan ve insan onuruna aykırı yaşam koşulları ile günlük tehlikelere maruz kalan çocukların sayısındaki artışı kızgınlıkla görüyoruz." ifadesini kullandı.

FAS Başkanı Pascal Brice, "Ülkemizde okula gittikten sonra geceleri bazı çocukların sokaklara dönmesini kabul edemeyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

Fransa'da 2 binden fazla çocuk evsiz

Fransa'da Gazze'deki kıtlığa dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

Siyasi kriz Fransa'yı ekonomik çıkmaza sürüklüyor

Siyasi kriz Fransa'yı ekonomik çıkmaza sürüklüyor
Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan ABD'li Büyükelçi Kushner, görüşmeye ekibinin gittiğini açıkladı

Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan ABD'li Büyükelçi Kushner, görüşmeye ekibinin gittiğini açıkladı
Fransa’da muhalefet, hükümetin güvenoyu alamaması halinde Macron için azil süreci başlatacak

Fransa’da muhalefet, hükümetin güvenoyu alamaması halinde Macron için azil süreci başlatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet