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Dünya

Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı

Bölge dışından gelenlere benzini bidonla yüksek fiyata satan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan istasyonu kullanmasına izin verdi.

Alaattin Doğru   | 11.10.2022
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı

Ankara

Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken Val-d'Oise bölgesinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu "işgal ederek" benzini kendi belirledikleri fiyattan sattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Villiers-le-Bel kentinde bazı gençler, TotalEnergies'e ait bir istasyonu "işgal" etti.

Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.

Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı.

İstasyondaki "işgal", polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Diğer yandan, hükümetin Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, sendikalar grevi sürdürme kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti.

Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29,4’ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Total’a ait 6 rafinerinin 3’ünde CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisi de katılmıştı.

Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

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