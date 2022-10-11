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Dünya

Fransa’da hükümetten "akaryakıt krizine yol açan grevlerin sonlandırılması" çağrısı

Fransa’da hükümet, ülke genelinde akaryakıt tedarikinde ve sağlık hizmetlerinde aksamaya neden olan rafineri grevlerinin sonlandırılmasını istedi.

Alaattin Doğru   | 11.10.2022
Fransa’da hükümetten "akaryakıt krizine yol açan grevlerin sonlandırılması" çağrısı Fotoğraf: Esra Taşkın - AA

Ankara

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, petrol üreticilerine ait rafinerilerde grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurması çağrısında bulundu.

Veran, durumu sonlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, ablukaların kaldırılmaması durumunda müdahalede bulunacaklarını ifade etti.

Hükümet çıkış arıyor

Ulaştırma Bakanı Clemeant Beaune de RMC radyosuna yaptığı açıklamada, "Zor bir durum, bir çıkış yolu bulmak zorundayız." dedi.

Ablukanın sürmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Beaune, gerekirse ek önlemler alacaklarını aktardı.

Dün gece, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve 4 bakan yaptıkları toplantıda, rafineri çalışanlarının isteklerini değerlendirirken, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, pazartesi akşamı itibarıyla ülke genelinde benzin istasyonlarının yüzde 29,4’ünde kıtlık yaşandığı açıklamasını yaptı.

Bakan Runacher, halktan benzin stoklamamalarını istedi ve bunun durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Ülkede benzin kavgaları başladı

Bazı akaryakıt istasyonlarında bidonla benzin satın alma görüntülerinin medyaya yansımasının ardından bugün valiliklere gönderilecek talimatla bidon ve varillerle benzin alımının yasaklanacağı bildirildi.

Hükümet, maaşların müzakere edilmesi çağrılarına rağmen Fransa’nın en büyük işçi federasyonu CGT ile TotalEnergies yönetimi henüz bir uzlaşma sağlayamadı.

Total’a ait 6 rafinerinin 3’ünde CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisi de katılmıştı.

Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

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