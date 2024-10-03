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Dünya

Fransa ve Norveç'ten, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek

Fransa'nın, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediği bildirilirken, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store destek açıklaması yaptı.

Esra Taşkın, İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Fransa ve Norveç'ten, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek

Paris/İstanbul

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail'in BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'i istenmeyen kişi ilan eden haksız, ciddi ve verimsiz kararından ötürü üzüntü duyuyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Guterres'e tam desteğini ve güvenini yinelediği aktarılan açıklamada, BM'nin Orta Doğu'daki istikrarı korumak için önemli rol üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası barış ile güvenliğin korunması için BM Güvenlik Konseyinin kararlarının uygulanmasına olan bağlılığını hatırlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Norveç

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç, BM Antlaşması'nı savunma, barış ve güvenliği koruma çabalarında Genel Sekreter Guterres'in arkasındadır." ifadesine yer verdi.

"İsrail'in BM ve BM'nin Genel Sekreteri'nin itibarını zedelemeye yönelik girişimlerine şiddetle karşı çıkıyorum." değerlendirmesinde bulunan Store, Orta Doğu'daki de dahil olmak üzere karşılaşılan krizlerin "güçlü bir BM gerektirdiğini" kaydetti.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in bu kararının ardından BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guterres'e destek verdiklerini açıklamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in ise BM'deki konuşmasında, Genel Sekreter'den hiç bahsetmemesi ve "ABD, İsrail'e tam, tam, tam destek vermektedir." diye konuşması dikkati çekmişti.

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