BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.
Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.