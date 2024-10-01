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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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