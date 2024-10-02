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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

BM Genel Sekreteri Guterres, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor" uyarısında bulundu

Şerife Çetin  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

New York

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