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Dünya

Fransa, Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma denemesini şiddetle kınadı

Fransa, Kuzey Kore'nin yörüngeye askeri uydu yerleştirmek amacıyla yaptığı füze denemesini şiddetle kınadı.

Şeyma Uzundere  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Fransa, Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma denemesini şiddetle kınadı

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek yaptığı denemenin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, BMGK kararlarının füzelerin ateşlenmesi dahil, Kuzey Kore'nin balistik füzelerle ilgili faaliyetler yürütmesini yasakladığı belirtilirken Kuzey Kore nükleer ve balistik programlarını “tam, doğrulanabilir ve geri dönüşsüz” şekilde terk etmeye çağrıldı.

Fransa'nın, BMGK kararlarının uygulanması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması için ortakları ile işbirliği içinde olduğu belirtildi.

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