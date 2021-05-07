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Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı, hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçileri 'yaptırımlarla' tehdit etti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnanlı yetkilileri Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'a verdikleri sözleri yerine getirmemekle suçlayarak, yeni hükümetin kurulmasını engelleyen siyasetçilere yaptırım tehdidinde bulundu.

Mahmut Geldi   | 07.05.2021
Fransa Dışişleri Bakanı, hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçileri 'yaptırımlarla' tehdit etti

Beyrut

Fransız Bakan Le Drian, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurmak için uzlaşamayan Lübnan makamları ile bir araya gelmek üzere başkent Beyrut'ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi dün makamlarında ziyaret ettikten sonra hiçbir açıklama yapmadan ayrılan Le Drian, akşam saatlerinde ise yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri ile Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo'nun konutunda çok kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Basın toplantısı düzenlemeyen Le Drian'ın, Lübnan resmi ajansı NNA'ya yansıyan kısa bir açıklaması oldu.

"Lübnanlı yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önünde verdikleri sözleri yerine getirmedi." diyen Le Drian, Lübnanlı siyasetçiler için duyurulan yaptırımların daha ağır yaptırımların başlangıcı olduğunu ifade etti.

Anayasal olarak ülkeyi temsil ettikleri için bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri ve hükümeti kurmakla görevli Hariri ile görüştüğünü aktaran Le Drian'ın, ülkesinin uluslararası topluma, Lübnan'da genel seçimlerin zamanında yapılması için baskı kurması çağrısında bulunacağını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, 30 Nisan'da hükümetin kurulmasını engelleyen ve yolsuzluk olaylarına dahil olan Lübnanlı siyasetçilere ülkeye giriş kısıtlaması getirmeye başladıklarını açıklamıştı.

Bu engellemeden sorumlu siyasetçilerin onlara karşı eylemsiz kalmayacaklarını anlamaları gerektiğini savunan Le Drian, söz konusu Lübnanlı siyasetçiler üzerinde "baskıyı artırmak" için Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde kullanılabilecek yöntemler hakkında çalışma yaptıklarını da sözlerine eklemişti.

Lübnan'daki hükümet krizi ve Fransız girişimi

Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu. Ancak ülke içi anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurulamazken Fransa'nın girişimi de başarıya ulaşamamıştı.

Macron, Lübnan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini tehditkar sözlerle sonlandırmış ve "Yetkililer, ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır." demişti.

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