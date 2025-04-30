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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı, ateşkes komitesinden saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını denetleyen komitenin aktif hale gelerek saldırılarını durdurması için Tel Aviv'e baskı kurmasını istedi.

Mahmut Geldi  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı, ateşkes komitesinden saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'i başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

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Görüşmede Jeffers, görevini devrettiği General Michael Lehney'i Cumhurbaşkanı Avn'a takdim etti.

Avn ise Lübnan'a yönelik saldırıların son bulması için Ateşkesi Denetleme Komitesinin aktif çalışarak İsrail'e baskı kurmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in hala işgalini sürdürdüğü Lübnan topraklarındaki 5 noktadan çekilmesi ve elindeki Lübnanlı esirleri serbest bırakması gerektiğini vurguladı.

Litani Nehri'nin güneyi başta olmak üzere güney bölgesinin tamamında Lübnan ordusunun üstüne düşen görevi yerine getirdiğini kaydeden Avn, Lübnan ordusunun güneydeki silah ve mühimmatlara da el koyduğunu aktardı.

Jeffers ve beraberindeki heyet, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu sürede Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

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