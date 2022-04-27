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Dünya

Fransa Anayasa Konseyi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı

Oyların yüzde 58,55'ini alan Macron ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçildi, Le Pen'in oy oranı ise yüzde 41,45'te kaldı.

Esra Taşkın   | 27.04.2022
Fransa Anayasa Konseyi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı

Paris

Fransa Anayasa Konseyi ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,55'le seçimi kazanırken, aşırı sağcı Marine Le Pen oyların yüzde 41,45'ini aldı.


Böylece Macron, ikinci kez ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Macron'un yeni görev dönemi 14 Mayıs'ta başlayacak.


Toplam 48 milyon 752 bin 339 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 28,01 oldu. Boş oyların sayısının ise 2 milyon 233 bin 904 olduğu belirtildi.

Resmi sonuçlara göre Macron, 18 milyon 768 bin 639 oy, Marine Le Pen ise 13 milyon 288 bin 686 oy aldı.

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