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Dünya

Finlandiya'da NATO üyeliği üzerine rapor hazırlandı

Finlandiya Savunma Komitesi, ülkenin güvenliğinin gelecekte garantiye alınması için en iyi çözümün NATO üyeliği olduğunu açıkladı.

Atila Altuntaş   | 10.05.2022
Finlandiya'da NATO üyeliği üzerine rapor hazırlandı

Stockholms Lan

Finlandiya Savunma Komitesi, uzun süredir Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine dair üzerinde çalıştığı raporunu hükümete sundu.

Komite Başkanı Petteri Orpon, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu belirterek, "Savunmamız iyi fakat Rusya tehdidine karşı yeterli değil. Bu yüzden ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.

İsveç'ten NATO açıklaması

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de ülkesinin devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını kaydetti.

Hultqvist, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada ise savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söylemişti.





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