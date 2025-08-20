Dolar
Dünya

NATO Genelkurmay Başkanları Ukrayna'da adil, güvenilir ve kalıcı barışa desteklerini yineledi

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, müttefik genelkurmay başkanlarının Ukrayna'da adil, güvenilir ve kalıcı barışa desteklerini yinelediğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Dragone, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'da ABD, NATO, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin katılımıyla yapılan görüşmeler üzerine NATO genelkurmay başkanlarını çevrim içi toplantıda bir araya getirdiğini duyurdu.

Görüşmeyi "harika ve samimi tartışma" olarak tanımlayan Dragone, toplantıya NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich'in de katılarak İttifak'ın güvenliğiyle ilgili durum güncellemesi sunduğunu belirtti.

Dragone, "Ukrayna konusunda desteğimizi teyit ettik. Önceliğimiz adil, güvenilir ve kalıcı bir barış olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

