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Dünya

Filistinli Bakan Şeyh: Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor

Filistin Sivil İşler Bakanı Şeyh, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'a "Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor." yanıtını verdi.

Esat Fırat   | 28.01.2022
Filistinli Bakan Şeyh: Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor

Kudüs

İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Bennett'ın bağımsız Filistin devletine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şeyh, "İşgal defolacak ve Filistin devletinin kurulması da Bennett'tan izin beklemeyecektir. Zira bu devletin kurulması tarihi bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Filistinli Bakan, huzur, güven ve barışın ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle mümkün olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor. Bennett şunu iyi bilmelidir ki Filistin devletini tanıyan ülke sayısı İsrail'i tanıyan ülke sayısından daha fazladır."

Bennett'ın "Filistin devletinin kurulmasına karşıyım" açıklaması

Bennett, dün "Israel Today" gazetesine verdiği bir demeçte, "Ben sağ kesimindenim ve duruşum değişmedi. Hâlâ Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." demişti.

Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini savunmuştu.

Kabinesindeki Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfla "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok." diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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