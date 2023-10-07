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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 17 bin 315 Filistinli öğrenciyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da 17 bin 315 öğrencinin hayatını kaybettiği, 27 bin 191'inin yaralandığı duyuruldu.

Muhammed Emin Canik  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 17 bin 315 Filistinli öğrenciyi öldürdü

İstanbul

Filistin Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından, İsrail saldırılarında can veren Filistinli öğrencilere ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli öğrencilerin sayısının 17 bin 175 olduğu, yaralananların sayısının da 26 bin 264'e ulaştığı belirtildi.

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Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 140 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiği, 927'sinin yaralandığı ve 768'inin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde aynı dönemde 928 eğitimcinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 4 bin 452'sinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'da 199 eğitimciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gazze'de 118'den fazlası tamamen yıkılan 252 devlet okulunun ciddi zarar gördüğü ifade edildi.

Ayrıca Gazze'de 91 okulun bombalandığı ve tahrip edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesinde faaliyet gösteren 91 okulun bombalanıp tahrip edildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'de üniversitelere ait 60 binayı tamamen yıktığına dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 152 okul ile 8 üniversite binasının İsrail baskınlarında tahrip edildiği; Cenin, Tulkerim, Selfit ve Tubas'taki bazı okulların duvarlarının da yıkıldığı kaydedildi.

Batı Şeria'da tırmanan İsrail saldırganlığı nedeniyle üniversitelerin eğitime çevrim içi devam ettiği belirtildi.

Bölgede 25 okulun ise öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte eğitim kaydından silindiği kaydedildi.

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