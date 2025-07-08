Dolar
40.02
Euro
47.10
Altın
3,326.34
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,150.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ekip  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve siviller vardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinde bir evi bombalaması sonucu aralarında bir bebek ve annesi de olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun "Ebu Amra" ailesine ait evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Halu Okulu'nu bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mevasi bölgesinde İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir aile yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı İsrail ordusunun hedef alması nedeniyle 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Şehitler Camisi bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mevasi de ise İsrail'in çadırları hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana Kızılaya bağlı 18 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kendilerine bağlı 18 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı Gazze kentindeki Zeytun Kliniği'nin çevresine atılan top mermilerinin sağlık personeli ve hastaların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle faaliyetini durdurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun yayımladığı sürgün emirleri sonrası Gazze'nin doğusundan çok sayıda Filistinlinin bölgeye gelmesinden sonra kliniğin binlerce hastaya hizmet verdiği kaydedildi.

Kliniğin kapılarını kapamasıyla binlerce Filistinlinin tedavi ve çocukların aşısı için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarından bu yana dayattığı uygulamaları ve sürgün emirleri sonucunda derneğe ait 18 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 194 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımızın her daim yanında ve arkasında olacağız
Orman yangınlarıyla mücadeleye bu yıl yaklaşık 39 bin kişilik gönüllü ordusu destek oldu
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı

Benzer haberler

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'a yeni saldırılara "yeşil ışık" yakabileceğini iddia etti

Pezeşkiyan: Komşular ile siyonist rejim arasında askeri işbirliği iddiaları teyit edilmedi

Pezeşkiyan: Komşular ile siyonist rejim arasında askeri işbirliği iddiaları teyit edilmedi
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin'e destek açıklaması: Barış en büyük dileğim

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin'e destek açıklaması: Barış en büyük dileğim
İran, İsrail'in 12 gün süren saldırılarında can kaybının bin 100'e yükseldiğini duyurdu

İran, İsrail'in 12 gün süren saldırılarında can kaybının bin 100'e yükseldiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet