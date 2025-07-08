İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ankara
Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve siviller vardı.
İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinde bir evi bombalaması sonucu aralarında bir bebek ve annesi de olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun "Ebu Amra" ailesine ait evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Halu Okulu'nu bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mevasi bölgesinde İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir aile yaşamını yitirdi.
Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı İsrail ordusunun hedef alması nedeniyle 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Han Yunus'un Şehitler Camisi bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Mevasi de ise İsrail'in çadırları hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.
İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin Kızılayı: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana Kızılaya bağlı 18 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kendilerine bağlı 18 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.
Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı Gazze kentindeki Zeytun Kliniği'nin çevresine atılan top mermilerinin sağlık personeli ve hastaların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle faaliyetini durdurduğu belirtildi.
İsrail ordusunun yayımladığı sürgün emirleri sonrası Gazze'nin doğusundan çok sayıda Filistinlinin bölgeye gelmesinden sonra kliniğin binlerce hastaya hizmet verdiği kaydedildi.
Kliniğin kapılarını kapamasıyla binlerce Filistinlinin tedavi ve çocukların aşısı için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldığı vurgulandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarından bu yana dayattığı uygulamaları ve sürgün emirleri sonucunda derneğe ait 18 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 194 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.