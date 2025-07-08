Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti ile bir araya geldik. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmamızı kurumsal zeminde daha da güçlendirmek adına parlamenter diplomasiyi önemsiyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi ve ekonomik olarak destekliyoruz. Bu desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sürece katkı sunan Dostluk Grubu üyelerine teşekkür ediyorum."
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Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.