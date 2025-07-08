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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Trump ve Netanyahu Gazze'deki Filistinlilerin sürgününü görüştü

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede ateşkes müzakerelerinin yanı sıra Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesinin ele alındığını ileri sürdü.

Faruk Hanedar  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İsrail basınına göre, Trump ve Netanyahu Gazze'deki Filistinlilerin sürgününü görüştü

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ateşkes müzakereleri önümüzdeki hafta sona ermeyebilir.

Doha'daki müzakerelerin bir haftadan fazla sürebileceğini belirten üst düzey siyasi kaynaklar, müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine inanırken ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tekrar görüşebileceğini düşünüyor.

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Üst düzey İsrailli bir siyasi yetkili, masadaki ateşkes taslağının İsrail'in taleplerini yüzde 80-90 oranında karşıladığına işaret ederek Netanyahu-Trump görüşmesinde ateşkes müzakerelerinin ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesinin ele alındığını belirtti.

Trump'ın Filistinlilerin sürgünü fikrine destek vermesinin İsrail'i memnun ettiğini dile getiren kaynak, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifine göre önce 8, sonra 2 sağ İsrailli esirin serbest bırakacağını belirten bir diğer kaynak ise Hamas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelerden çekilmesini talep ettiğini ve İsrail'in ise Refah'ta kalmakta ısrar ettiğini kaydetti.

İsrail'in, Hamas'ın olmadığı, bölgeyi başka bir gücün yönettiği, Hamas'ın silah bıraktığı ve liderlerinin sürgüne gönderildiği bir Gazze Şeridi'nin ortaya çıkması için çalıştığı ileri sürüldü.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

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