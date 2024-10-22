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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentine baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Ferha köyünde bir yerleşim birimi kurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentine baskın düzenledi Fotoğraf: Amer Shallodi/AA

Ramallah

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenledi.

El Halil'deki aktivistlerden Bedir et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli Sukot Bayramı bahanesiyle El Halil'in Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi." dedi.

Baskınların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştiğinin altını çizen Temimi, bölge halkının ve ticari işletmelerin baskınlardan zarar gördüğünü belirtti.

Temimi, "İsraillilerin tatili, bölge halkı için cehenneme dönüyor. Filistinlilerin geçişine, evlerine ulaşmasına engel oluyorlar. Şehri Yahudileştirmek ve bölge halkını uzaklaştırmak için bir ortam oluşturuluyor." diye konuştu.

El Halil'in Eski Şehir bölgesi İsrail kontrolü altında olup, yaklaşık 1500 İsrail askerinin koruduğu 400 fanatik Yahudi bu bölgede yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'te bir yerleşim birimi kurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Ferha köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir yerleşim birimi kurdu.

Ferha Köy Meclisi Başkanı Mustafa Hammad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ferha köyünün batısında bir yerleşim birimi kurduğunu söyledi.

Hammad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bedevi toplulukları ve bir su kaynağının bulunduğu son derece önemli bir bölgeyi gasp ettiklerini ifade etti.

Yerleşim biriminin, yaklaşık 1250 dönüm üzerine kurulu "Ariel" yerleşim yerinin bir uzantısı olduğunu aktaran Hammad, yeni yerleşim biriminin zeytin ağaçları dikili 800 dönümlük arazi için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 777 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi, 1636 kişiden oluşan 28 bedevi topluluk göçe zorlandı ve bu süre zarfında İsrailliler Batı Şeria'da çok sayıda yerleşim birimi kurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.

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