Dolar
41.01
Euro
47.66
Altın
3,337.98
ETH/USDT
4,235.30
BTC/USDT
112,450.00
BIST 100
11,313.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu vururken kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail ordusuna Nazi benzetmesi yaptı.

Muhammet Tarhan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi

İstanbul

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Bardem, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.

İsrailli keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca şu ifadeleri paylaştı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bardem, "Bugün, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "asrın inşa seferberliği" paylaşımı
Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı

İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı

Gazze kentinde, İsrail'in saldırıları ve işgal planları protesto edildi

İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi

ABD, 55 milyondan fazla kişinin vizesinde "sınır dışı edilmeye yol açan ihlalleri" inceliyor

ABD, 55 milyondan fazla kişinin vizesinde "sınır dışı edilmeye yol açan ihlalleri" inceliyor
The Guardian: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürdüğü her altı kişiden beşi sivil

The Guardian: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürdüğü her altı kişiden beşi sivil
İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararına tepki büyüyor

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararına tepki büyüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet