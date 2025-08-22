Dolar
Dünya

ABD, 55 milyondan fazla kişinin vizesinde "sınır dışı edilmeye yol açan ihlalleri" inceliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından, Associated Press'in (AP) sorusuna verilen yazılı yanıtta, vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak "sürekli incelemeye" tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, 55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protestolara ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.

