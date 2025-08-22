İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.
Gazze
Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan 10 Filistinli, Han Yunus'un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Söz konusu Filistinlilerin bitkin olduğu, bazılarının vücudunda işkence izlerinin görüldüğü aktarıldı.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 112'si çocuk, 271'e ulaştı
- İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararına tepki büyüyor
- The Guardian: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürdüğü her altı kişiden beşi sivil
Serbest bırakılan Filistinliler, yaptıkları açıklamalarda, son derece ağır insanlık dışı şartlarda tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail, zaman zaman Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri küçük gruplar halinde serbest bıraksa da bu kişilerde ciddi açlık belirtileri ve ağır fiziksel işkence izleri gözlemleniyor.
Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğunu, bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, ayrıca bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı.
İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi’nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma yönündeki kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.