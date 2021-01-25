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Dünya

Filistin İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ndeki restorasyon ve bakım çalışmalarını engellemesi, Filistin tarafından tepkiyle karşılandı.

Qais Omar Darwesh Omar,Hacer Başer   | 25.01.2021
Filistin İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i İbrahim Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarının engellenmesinin, 1967'den bu yana camiye karşı devam eden düşmanca uygulamaların bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi’ne yönelik diğer uygulamalarından da söz edilen açıklamada, camide ezan okunması ve namaz kılınmasının engellendiği, kapatıldığını ve kapılar üzerinden İsrail'in buradaki kontrolünü sıkılaştırdığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in dün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını engellediği hatırlatıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri bugün El-Halil İmar Komitesi'nden işçilerin camiye girmesini ve rutin onarım ve bakım çalışmalarını yapmasını engelledi." dedi.

Ebu Suneyne, Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı komitenin, 20 yıldır Harem-i İbrahim Camisi'nin restorasyon ve bakım çalışmalarını sürdürdüğünü ancak buna rağmen işçilerin camiye girişlerinin engellendiğini kaydetti.

İsrail güçleri, dün sabah da Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Harem-i İbrahim Camisi, en kutsal dördüncü cami

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa’da olduğuna inanılan “Süleyman Mabedi”nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi ise 2017'de Harem-i İbrahim ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar vermişti.

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