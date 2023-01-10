Dolar
18.77
Euro
20.15
Altın
1,874.09
ETH/USDT
1,339.60
BTC/USDT
17,420.00
BIST 100
4,987.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin, "ırkçı sömürge yasası" olarak nitelediği tasarıyı onaylayan İsrail Meclisi'ni kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1967'den bu yana her 5 yılda bir yenilediği ve bugünkü oturumda onayladığı yasa tasarısına sert tepki gösterdi.

Ekrem Biçeroğlu   | 10.01.2023
Filistin, "ırkçı sömürge yasası" olarak nitelediği tasarıyı onaylayan İsrail Meclisi'ni kınadı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "apartheid yasası" olarak bilinen yerleşimci yasa tasarısının, işgal altındaki Batı Şeria'nın "sessiz ve kademeli ilhakını" meşrulaştırdığı konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail parlamentosu Knesset'in yasanın uzatılmasına yönelik onayını "en şiddetli şekilde" kınadı.

İsrail'in 1967'de çıkardığı ve her 5 yılda bir Knesset onayı ile yenilenen "apartheid yasasını" Filistin'in çok ciddiye aldığı kaydedilen açıklamada, bu yasa tasarısıyla Batı Şeria'nın "sessiz ve kademeli olarak ilhak edilmesine" izin verildiği ve meşrulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sert bir dille kınanan yasa tasarısının uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

"Irkçı sömürge yasası" nitelemesi

"Irkçı sömürge yasası" olarak tanımlanan tasarının yerleşimcilere İsrail içindeki bir vatandaşla aynı hakları verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim ve işgalin meşruiyetinin geçerliliğini genişlettiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu teyit ettiği hatırlatması yapılan açıklamada, bu uygulamanın, Filistin meselesinin iki devletli çözüm ilkesi temelinde çözülmesi şansını baltaladığı aktarıldı.

Ayrıca yasanın "Filistin halkına karşı suç işleyenlere yasal koruma ve dokunulmazlık sağladığına ve İsrail işgali altındaki Filistin bölgelerindeki askeri sömürgecilik ile apartheid (ayrımcılık) sistemini güçlendirdiğine" işaret edildi.

İsrail'de, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan İsrailli yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclis Komisyonu'ndan geçmişti.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, 120 milletvekilinden 58'inin yasa tasarısını onayladığı, 13'ünün aleyhte oy kullandığı belirtilmişti.

Onaylanmaması hükümeti düşürmüştü

İsrail Parlamentosu, Haziran 2022'de ceza kanununun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin temmuz sonrasına uzatılmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis'ten geçmemiş, önceki İsrail hükümetinin düşmesine yol açmıştı.

İsrail Parlamentosu, Haziran 2022'de ceza kanununun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin temmuz sonrasına uzatılmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis'ten geçmemiş, önceki İsrail hükümetinin düşmesine yol açmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da yürürlükte olan "Yahudi yerleşimci yasası", bölgedeki yaklaşık yarım milyon Yahudi yerleşimciye İsrail vatandaşı muamelesi yapılmasına izin veriyor.

Söz konusu "yerleşimci yasası", Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimcilerin, aynı bölgedeki Filistinlilerin aksine İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanması, sosyal güvenlik sisteminden faydalanması gibi ayrıcalıkları sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını öngörüyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Bolu'da içme suyundan ölüme "koli basili" enfeksiyonunun neden olduğu belirlendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
THY uçağı kuş sürüsüne girdi
Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için üç ülkeyle sözleşme imzalandı

Benzer haberler

Filistin, "ırkçı sömürge yasası" olarak nitelediği tasarıyı onaylayan İsrail Meclisi'ni kınadı

Filistin, "ırkçı sömürge yasası" olarak nitelediği tasarıyı onaylayan İsrail Meclisi'ni kınadı

İsrail'de yeni hükümetin Meclis’teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu

İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Papa Franciscus'tan Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına övgü

Papa Franciscus'tan Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına övgü
Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor"

Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor"
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet