Dolar
18.77
Euro
20.19
Altın
1,878.74
ETH/USDT
1,335.70
BTC/USDT
17,285.00
BIST 100
5,121.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de yeni hükümetin Meclis’teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu

Yahudi yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclis Komisyonu'nda onaylandı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer   | 10.01.2023
İsrail'de yeni hükümetin Meclis’teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu

Kudüs

İsrail'de, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan İsrailli yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclis Komisyonu'ndan geçti.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, 120 milletvekilinden 58'inin yasa tasarısını onayladığı, 13'ünün aleyhte oy kullandığı belirtildi.

Tasarının ikinci ve üçüncü oylama için Meclis'teki Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu'na yönlendirildiği ifade edildi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Meclis oturumunda yasa tasarısını sunarken, "Bu yasaya 24. Meclisi feshetme yasası diyebilirsiniz. Bu, hükümetin sunduğu ilk yasadır." dedi.

Yapılan oturumda konuşan Arap Milletvekili Ayide Tuma Süleyman, yasa ile Filistin topraklarında işgalin devamlılığını sağlama ve işgal altındaki topraklarda bir sömürge rejimi kurmanın hedeflendiğini söyledi.

İsrail Parlamentosu, Haziran 2022'de ceza kanununun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin temmuz sonrasına uzatılmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis'ten geçmemiş, önceki İsrail hükümetinin düşmesine yol açmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da yürürlükte olan "Yahudi yerleşimci yasası", bölgedeki yaklaşık yarım milyon Yahudi yerleşimciye İsrail vatandaşı muamelesi yapılmasına izin veriyor.

Söz konusu "yerleşimci yasası", Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimcilerin, aynı bölgedeki Filistinlilerin aksine İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanması, sosyal güvenlik sisteminden faydalanması gibi ayrıcalıkları sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını öngörüyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak
Van Valisi Balcı, gazetecilerle bir araya geldi
Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
2022 en sıcak 5. yıl oldu

Benzer haberler

İsrail'de yeni hükümetin Meclis’teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu

İsrail'de yeni hükümetin Meclis’teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu

İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Papa Franciscus'tan Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına övgü

Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor"

Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor"
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı
Tel Aviv, İzzet Keribar’ın “Türkiye’nin Sinagogları” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor

Tel Aviv, İzzet Keribar’ın “Türkiye’nin Sinagogları” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet