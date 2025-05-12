İsrail, Gazze'den bırakılacak esir askere rağmen, ateşkes veya esir takası vadetmediğini savundu
Hamas'ın ABD yönetimiyle anlaşarak Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı bırakacak olmasına rağmen, İsrail Başbakanlığı, "herhangi bir ateşkes veya karşılıklı esir takası vadetmediğini" savundu.
Kudüs
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Alexander'ın "karşılıksız" serbest bırakılmasının "ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle yürüttükleri gayretli siyaset ve İsrail askerlerinin Gazze'deki askeri baskısı karşısında gerçekleştiği" ileri sürüldü.
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Açıklamada, "İsrail herhangi bir ateşkes veya esir takası vadetmedi sadece Alexander'ın serbest bırakılacağı bir güvenli koridor sağlamayı kabul etti." ifadesine yer verildi.
Hamas'ın diğer esirleri serbest bırakmasını öngören "kritik günlerde" olunduğu, müzakerelerin "ateş altında ve ilerleyen günlerde saldırıları yoğunlaştırma hazırlığı içinde gerçekleşeceği" belirtildi.
Buna karşın İsrail'in Kanal12 televizyonu, Hamas'ın Gazze'den serbest bırakacağı esir için orduya TSİ 12.00'de ateşkes uygulama talimatı verildiğini aktardı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde de konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, 12 Mayıs 2025'te, ABD vatandaşlığı bulunan Siyonist esir Idan Alexander'ı serbest bırakmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.
Hamas, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.