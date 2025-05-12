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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ekip  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.

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İsrail saldırısında 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.

İsrail, Batı Şeria'daki arazi tescilini yeniden başlatma kararı aldı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan ve tamamen İsrail'in kontrolünde olan "C" bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay verdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, dünkü oturumunda kabinenin arazi tescil işlemlerinin yeniden başlamasına onay verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da kararın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin "itibarını yeniden kazandıracağını ve Filistin Yönetimi'nin C bölgesini kontrol etme girişimlerini başarısızlığa uğratacağını" belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, sürecin Savunma Bakanlığı liderliğinde yürütüleceğini söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerini 1967'deki işgalin ardından dondurmuştu. Oslo Anlaşması uyarınca ise Filistin Yönetimi yalnızca "A" ve "B" bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor, "C" bölgesi bu yetkinin dışında tutulmuştu.

Yeni kararla, İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, "C" bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi'nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024'te, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" bulunduğunu vurgulamış ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

Filistin'den, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tescilini yeniden başlatma kararına tepki

Filistin, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararını kınayarak, bu adımı "zorla yerinden etme ve etnik temizlik" politikasının bir parçası olarak değerlendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerine yeniden başlama kararına tepki gösterdi.

Fettuh açıklamasında, kararın "yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi ve İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi amaçlayan tehlikeli bir adım" olduğunu ifade etti.

Ayrıca kararın, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yürüttüğü, "arazilerin Yahudileştirilmesi ve Filistinlilerin köylerinden çıkarılması" planının bir parçası olduğunu vurgulayan Fettuh, söz konusu adımı, "uluslararası hukukun ve meşru uluslararası kararların açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Filistinli yetkili, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'in bu saldırgan politikalarına son vermeye ve insanlık suçları nedeniyle hesap vermesini sağlamaya çağırdı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kenti yakınlarında 7 kişilik Filistinli bir ailenin yaşadığı evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İzna Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Abdurrahman et-Tamize, İsrail ordusunun, El Halil'in batısında yer alan İzna beldesinin doğusundaki Suba bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Tamize, İsrail ordusunun yıktığı evin Filistinli Ala el-Batran'a ait olduğunu, evde 7 kişilik bir ailenin uzun yıllardır ikamet ettiğini aktardı.

Suba'nın Batı Şeria'nın "C" bölgesinde bulunduğunu belirten Tamize, İzna beldesinin üçte ikisinin de "C" bölgesi içinde kaldığına dikkati çekti.

Tamize, İsrail yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşmesi için Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalıştığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, İsrail nisan ayında 96'sı meskun ev olmak üzere Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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