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Dünya

Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" istedi

Ramallah

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarının etkisini görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda "Gıda ve tıbbi yardımların ulaşımı için güvenli koridorların açılmasını talep ediyoruz." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşımı ve yaralıların Mısır'a sevki için uluslararası yetkililerle iletişimini sürdürdüğünü aktardı.

Dost ve kardeş ülkelere Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunan Iştiyye, yoğun saldırılara maruz kalan Gazze'de bazı ailelerin tümüyle katledildiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin sağlık malzemeleri ve personeli konusunda ciddi sıkıntılar çektiği, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce yaralının kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin de insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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