Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.10
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,073.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz Türk Milli Tekvando Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılanıyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'de halka yardım ulaştırılması ve iki devletli çözümü görüştü.

Barış Seçkin  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü

Vatikan

İtalya ve Vatikan'a resmi ziyaret için Roma'da bulunan Abbas, bu sabah temaslarına Vatikan'dan başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Papa ile Abbas'ın görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin, Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli kapsamlı anlaşmanın 10. yıl dönümü vesilesiyle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Samimi geçen görüşmede, Gazze'deki sivillere acilen yardım ulaştırılması ve iki devletli bir çözüm arayışıyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Papa 14. Leo ve Abbas, daha önce 21 Temmuz'da Gazze'deki durum ve Batı Şeria'daki şiddeti ele aldıkları bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüşecek.

Bu arada, Roma'da Abbas'ın ziyareti dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Abbas, Roma'da önceki Papa Franciscus'un kabrini ziyaret etti

Roma'ya dün öğleden sonra gelen Mahmud Abbas, burada ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin önceki ruhani lideri Papa Franciscus'un Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki (Santa Maria Maggiore) kabrini ziyaret etti.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'un haberine göre, kabre bir demet çiçek bırakan Abbas, bazilikanın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus'u görmeye geldim çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamıyorum ve Filistin'i kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan tanımasını da unutamıyorum." diye konuştu.

Papa Franciscus, Ekim 2023'ten ölümüne kadar olan sürede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırı ulaştı

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırı ulaştı

İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere ekim ayından beri 340 saldırı

Gazze'deki tünellerde mahsur kalan "Filistinli savaşçıların güvenli geçişi" İsrail'de tartışılıyor

Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü

Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü
TBMM'de Gazze konulu sanat sergisi açıldı

TBMM'de Gazze konulu sanat sergisi açıldı
ABD'ye göre, Gazze’ye "uluslararası güç" oylaması öncesindeki toplantı "güçlü desteğe" işaret

ABD'ye göre, Gazze’ye "uluslararası güç" oylaması öncesindeki toplantı "güçlü desteğe" işaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet